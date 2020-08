Dlaczego tryptyki to dobre rozwiązanie do salonu lub sypialni?

Urządzając wnętrze warto kierować się przede wszystkim indywidualnymi potrzebami, preferencjami i upodobaniami. Wiele osób inwestuje w obrazy, które umożliwiają w sposób gustowny zaaranżować pomieszczenia. Czym są tak naprawdę tryptyki i dlaczego zyskują na popularności?

Czym charakteryzują się tryptyki?

Tryptyki to nic innego jak obrazy na ścianę składające się z 3 elementów. Zwane są też obrazami trzyczęściowymi. Są one drukowane na płótnie o wysokiej jakości druku. Dedykowane do salonu, sypialni, kuchni czy jadalni. Trzy motywy obok siebie wzbudzają emocje i zachęcają do przemyśleń. Warto dobrać je kolorystycznie do wnętrza, tak aby były one spójne.

W jakich pomieszczeniach odnajdą się tryptyki?

Taki rodzaj obrazu jest dedykowany przede wszystkim do nowoczesnych wnętrz. Nie wolno zapominać też o pomieszczeniach urządzonych w stylu loftowym, skandynawskim, klasycznym, rustykalnym czy prowansalskim. W ofercie Galeria w Chmurach znajdziesz tryptyki stworzone w motywie 100% natury. Przeważają ptaki i rośliny. Co istotne, wszystkie obrazy w galerii są ręcznie zdobione przez autorkę - Annę Borkowską. Wykonane w sposób delikatny, rozświetlający wnętrza. Sprawdź sam!